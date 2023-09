Attimi di paura nella nottata tra ieri, domenica 3 e oggi, lunedì 4 settembre, a Magenta per un incendio scoppiato in via Milani.

Brucia un'auto, Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

Una manciata di minuti prima delle 3 un’auto parcheggiata lungo la strada (un vecchio modello di Fiat Panda) ha infatti preso fuoco venendo divorata dalle fiamme. Il rogo purtroppo ha danneggiato anche altre due vetture parcheggiate una davanti e l’altra dietro rispetto alla Panda.

Subito è partita la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti ha portato sul posto i Vigili del Fuoco e una volante dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. I Vigili del Fuoco si sono dunque subito messi al lavoro e nel giro di poco tempo hanno spento l’incendio.

Escluse ipotesi dolose

Una volta domate le fiamme sono iniziati i controlli dei pompieri e dei militari che avrebbero scartato le ipotesi dolose, dal momento che sul posto non sarebbero stati trovati inneschi. Secondo una ricostruzione dei fatti l’auto sarebbe stata parcheggiata solamente alcuni minuti prima e dunque l’ipotesi più accreditata sarebbe legata al surriscaldamento di qualche componente oppure ad un cortocircuito.

Nell’incendio non si sono fortunatamente registrati feriti e dunque non è stato necessario l’intervento di ambulanze e personale sanitario.