Si tratta di un vero e proprio giallo quello dell'auto bruciata in via Maddalena di Canossa a Magenta.

Brucia un'auto a Magenta, mistero sulle cause

La vettura sarebbe bruciata nella giornata di ieri, martedì 23 maggio, attorno a mezzogiorno ma al momento non si conoscono le cause che hanno portato al rogo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi istanti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Magenta e Inveruno che nel giro di poco tempo hanno domato le fiamme.

L'intervento della Polizia Locale

Insieme ai pompieri sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. Al momento quindi sono ancora in corso gli accertamenti per cercare di stabilire l'origine e i motivi dell'incendio. Nessuna ipotesi sarebbe esclusa.