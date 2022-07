Brucia un intero campo di orzo

I vigili del fuoco della sezione di Legnano, sono stati aiutati dalla protezione civile di Parabiago,

L'allarme dato da alcuni passanti

Un vasto incendio si è verificato ieri sera, venerdì, verso le 18 nella frazione parabiaghese di Villastanza. Alcuni passanti che cercavano frescura nella zona agricola del paese, hanno notato delle fiamme, in un campo di orzo trebbiato. Probabilmente l'incendio si era scatenato da un po' perché si era diffuso fino al bosco e delle balle di paglia rettangolari avevano già fatto in tempo a prendere fuoco.

I vigili del fuoco hanno impiegato 4 ore per spegnere le fiamme

Sono stati avvertiti i vigili del fuoco, che sono accorsi immediatamente, anche se con qualche difficoltà a raggiungere il campo, dato che era in una zona rurale lontano dalle abitazioni, con due autopompe ed un pickup. L'intervento è durato poi fino a sera, verso le 10, vista la difficoltà a spegnere i balloni di paglia. I vigili del fuoco della sezione di Legnano, sono stati aiutati dalla protezione civile di Parabiago, per quanto riguarda le riserve di acqua e dal proprietario del campo in questione che arrivando con una ruspa è riuscito ad aprire i balloni di paglia, permettendo così ai pompieri di poterle spegnere, operazione che se no avrebbe comportato molte più ore e molta più acqua.

L'incendio potrebbe essere stato provocato da alcuni ragazzini che avrebbero fatto scoppiare dei petardi

L'incendio, probabilmente è stato scatenato da un gruppo di ragazzini che nel pomeriggio di ieri appena prima del rogo, nel medesimo campo giocavano a fare scoppiare i petardi, sono stati avvistati da alcuni passanti. Per spegnere l'incendio ci sono volute delle ore, l'odore di bruciato è stato pervenuto dagli abitanti di Villastanza fino alla mattina di oggi. I vigili del fuoco invitano i cittadini a prestare attenzione, "Con questa siccità non si può scherzare su queste cose, anche un piccolo mozzicone di sigaretta buttato per terra, può creare un enorme danno. l'incendio qui a Villastanza è doloso, visto le condizioni atmosferiche di sole e secco, complice anche il vento caldo, hanno contribuito a diffondere l'incendio dal terreno fino al bosco antistante, facendo prendere fuoco anche le balle di paglia, cosa che normalmente è difficile che accada con le balle di paglia non ammassate ed in u campo all'aria aperta" commentano i vigili del fuoco della sezione di Legnano.