Brucia microdiscarica a Castano: intervengono agenti e pompieri – LE FOTO

Brucia microdiscarica a Castano: è successo ieri, venerdì 22 maggio.

Brucia microdiscarica: cos’è successo

Rifiuti abbandonati nell’area di via Del cerone, zona Cornarina, a Castano Primo sono stati bruciati ieri, venerdì 22 maggio. Sul posto, per capire le dinamiche dell’accaduto e per spegnere l’incendio, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Castano Primo e i Vigili del fuoco.

