Brucia il capannone di un'azienda, densa nube nera visibile per chilometri IL VIDEO

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato intorno alle 8.30 di oggi mattina in via Nilde Iotti 31 a Pieve Emanuele.

A prendere fuoco alcuni pallet accatastati all'interno di un capannone

A prendere fuoco sono stati alcuni pallet accatastati all'interno di un capannone di un'azienda. Ad alimentare le fiamme sono poi stati i tanti bancali in legno.

Immediato l'intervento dei pompieri che hanno la sede vicino all'azienda dove si è verificato il rogo

L'intervento dei pompieri è stato estremamente tempestivo in quanto la caserma dei pompieri si trova a pochi metri dall'azienda dove si sono sprigionate le fiamme. Ignote al momento le cause del rogo, non risultano feriti e intossicati e la situazione sembra sotto controllo. Tuttavia serviranno ora per domare completamente il rogo.

Ingenti i danni provocati dalle fiamme

Ingenti i danni. Oltre ai vigili del fuoco, in via Iotti davanti all'azienda dove si è verificato l'incendio sono arrivati anche i carabinieri e la Croce Rossa. Un'alta e intensa colonna nera di fumo è visibile a chilometri di distanza. La zona è stata chiusa al traffico