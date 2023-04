Box in fiamme, arrivano i pompieri

Box in fiamme a Parabiago, serata di paura.

Fiamme da un box. E' quanto successo la sera di oggi, venerdì 14 aprile 2023, a Parabiago. Erano circa le 9 quando i residenti di una palazzina che si affaccia su via Santa Maria hanno notato del fumo uscire da una grata sotto cui si trovava la zona dei garage. E hanno così lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti l'autopompa e l'autoscala dei Vigili del fuoco di Legnano, in loro supporto anche quelli di Rho e quelli volontari di Inveruno con il carro soccorso. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Ad andare a fuoco sono stati alcuni arredi in legno che si trovavano all'interno di un box auto, vi è stato un po' di fumo nella zona. Tutto sommato i danni sono stati limitati, non si è registrato nessun ferito.