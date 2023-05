Botte tra vicini di casa, uno finisce in ospedale

Botte tra vicini di casa a Legnano, uno viene portato in ospedale.

Botte tra vicini, momenti di paura

La lite è scoppiata per futili motivi. Protagonisti della vicenda sono stati due vicini di casa che hanno iniziato a litigare per poi alzare le mani uno contro l'altro. E' quanto successo la mattina di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, a Legnano. Erano circa le 8.50 in via Volturno quando due uomini, che abitano uno a fianco dell'altro, hanno iniziato a discutere. Presto, dalle parole sono passati alle vie di fatto e i due hanno iniziato a colpirsi con spintoni e manate.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti l'ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. I soccorritori hanno prestato le prime cure a un 63enne, che aveva riportato contusioni: poi il trasporto in codice verde all'ospedale di Legnano. L'altro vicino si è recato da solo invece alla Mater Domini di Castellanza.