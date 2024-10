Botte tra dipendenti della stessa ditta

Botte tra dipendenti della ditta: è accaduto a Nerviano.

Botte tra dipendenti

Botte tra dipendenti di una ditta. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 ottobre 2024, all'esterno di un'azienda che si affaccia lungo la via Santa Maria, zona industriale di Nerviano. Erano circa le 16.20 quando tre colleghi di lavoro hanno iniziato a litigare. Non si conoscono con esattezza i motivi della lite, sta di fatto che in poco tempo la situazione è degenerata tanto che i tre - un 29enne, un 40enne e un 41enne - hanno iniziato a darsele di santa ragione.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati poco dopo i Carabinieri e l'ambulanza della Croce rossa. Due dei litiganti sono finiti all'ospedale di Legnano in codice giallo, per via delle contusioni riportate.

Ora i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire con esattezza il motivo che ha fatto scoppiare prima la lite e poi la violenza tra i tre lavoratori così come la dinamica dell’accaduto.