Botte per strada e ragazzo grave dopo la caduta in moto SIRENE DI NOTTE

Botte per strada e incidente: un giovane è grave dopo la caduta in moto.

Botte e incidenti

Botte a Parabiago. Erano circa le 21.50 di ieri sera quando in città è scoppiata una rissa tra giovani. Non si conoscono ancora i motivi per cui è scoppiata prima la discussione e poi la violenza, sta di fatto che i giovani hanno iniziato a picchiarsi. Il gruppo di ragazzi si trovava lungo il Sempione. Due di loro sono finiti a terra e si è temuto il peggio. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati l'ambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I ragazzi sono stati medicati sul posto, poi trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

Sempre a Parabiago un uomo è stato trovato per strada in preda ai fumi dell'alcol: era la 1.30 di stanotte quando il 39enne si trovava lungo la statale del Sempione, nella frazione di san Lorenzo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce rossa che l'ha condotto in codice verde all'ospedale di Legnano.

Incidente gravissimo ieri sera a Senago: un 21enne è caduto dalla moto su cui stava viaggiando lungo la Sp119. Erano circa le 23. L'impatto con l'asfalto è stato molto violento e le sue condiziono sono parse subito gravi: sul posto è arrivata l'ambulanza della Misericordia di Arese, l'automedica dell'ospedale, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Incidente anche a Bareggio: un'auto, alla guida della quale vi era un 41enne, si è ribaltata in via Cusago. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati i soccorritori della Croce bianca di Sedriano, l'automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Per fortuna il conducente se l'è cavata solo con qualche contusione ed è stato condotto all'ospedale san Carlo di Milano.

Caduta dalla bici invece per un 48enne di Abbiategrasso: erano le 23.30, in corso san Pietro, quando l'uomo ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. Sul posto la Croce bianca di Magenta che l'ha trasportato in codice verde all'ospedale di Magenta.

Lite nella notte a Bareggio: due persone, intorno alla 1.30, hanno iniziato a discutere animatamente in un esercizio pubblico di via sant'Andrea. Una è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118 e i Carabinieri. Il 20enne, con qualche contusione, non ha ritenuto di necessitare le cure ospedaliere.

Persona caduta a terra e malore

Soccorritori in azione anche ad Arese, ieri sera, per una persona scivolata a terra. Erano le 20.30, in via Luraghi. Si trattava di una donna, 56 anni. Sul posto l'ambulanza del 118 che l'ha poi portata, in codice verde, all'ospedale di Garbagnate Milanese. Caduta anche a Settimo Milanese: erano le 22.30 quando a terra è finito un 20enne, in via Battisti. Il 118, con l'ambulanza, lo ha portato in codice verde all'ospedale san Carlo di Milano.

Malore invece a Rho: erano le 20.40 quando una donna, 49 anni, non si è sentita bene in via Calvino. In suo soccorso è arrivata l'ambulanza, per lei trasporto in codice verde all'ospedale cittadino. Malore anche a Senago: inizialmente le condizioni di una donna, 44 anni, sembravano gravissime: è finita a terra in via Mascagni. Poi tasporto in ambulanza, in codice verde, all'ospedale di Garbagnate Milanese.

Altro malore a Rho, intorno alle 21.50: a essere soccorsa una 28enne che si trovava sul Sempione. I soccorritori del 118 l'hanno poi portata, in codice verde, all'ospedale Sacco di Milano.