Botte in paese, due feriti

Botte a Turbigo, due persone finiscono in ospedale.

Botte, soccorsi in azione

Prima un'aggressione e poi una lite. Tutto in poco più di mezzora. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo 2023, a Turbigo. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 13.50 quando si è verificata un'aggressione in via 25 aprile. Qui a rimanere ferito è stato un 36enne. Poco dopo ecco l'altro accadimento: erano circa le 14.30 quando è scoppiata una lite in via Villoresi e a rimanere ferito è stato un 37enne.

I soccorsi

In via 25 aprile è intervenuta l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio insieme ai Carabinieri: il 36enne è stato portato in ospedale in codice verde. Stessa cosa per il 27enne, soccorso dalla Croce azzurra di Buscate arrivata anch'essa insieme ai militari che indagano sui due episodi.