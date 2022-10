Botte e malori, soccorritori in azione SIRENE DI NOTTE

Botte e malori nella nostra zona.

Malori nella serata e nella notte

Malore a Robecchetto con Induno ieri era. Erano le 21.16 in via Chiesa quando un 32enne ha necessitato di cure. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra Buscate insieme ai Carabinieri: l'uomo è stato poi portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice verde. Malore, poco dopo, anche a Legnano. E' qui che a non sentirsi bene è stato un 56enne che si trovava in centro, in corso Italia: soccorso dall'ambulanza della Croce rossa, anche per lui destinazione in codice verde all'ospedale di Legnano. Malore di un anziano invece a Canegrate: erano le 22.50 quando i soccorsi si sono resi necessari per un 74enne che si trovava in un esercizio pubblico di via Manzoni, in centro: sul posto l'ambulanza della Croce rossa. Per l'uomo trasporto in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Altro malore, ma nelle notte, a Legnano: intorno alle 3.50 i soccorsi sono stati per una ragazza di 20 anni in via Bellingera. E' stata trasportata dalla Croce rossa all'ospedale di Legnano. Per lei codice verde. Ambulanza in azione per un malore, anche a Settimo Milanese: erano le 22 di ieri sera. Il malessere aveva colto una 74enne che si trovava in un ristorante. Ma, fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

E malore anche a Zibido san Giacomo intorno alle 3.50: soccorsa una 28enne, l'ambulanza del 118 l'ha portata in codice verde all'ospedale san Paolo di Milano.

Botte nella serata

Una rissa è invece scoppiata a Magnago. Erano le 22.30 quando alcune persone hanno iniziato a litigare animatamente in via Diaz. A rimanere ferito è stato un 46enne. Sul posto i Carabinieri e l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate: dopo le prime cure, trasporto in codice verde all'ospedale di Legnano.

Lite invece a Nosate Milanese: è quella scoppiata poco dopo mezzanotte in via Repubblica che ha visto rimanere ferito un 28enne. Sul posto Carabinieri e ambulanza dell'Sos Novate che l'ha condotto in codice verde all'ospedale Sacco di Milano.

E ambulanza per una caduta

Soccorsi in azione per una persona caduta a terra ad Abbiategrasso. Erano le 21.30 di ieri sera quando le sirene si sono sentite in Piazza Cazzamini: soccorsa dalla Croce azzurra una donna di 38 anni poi portata, in codice verde, all'ospedale di Magenta