Botte e incidenti, feriti in ospedale SIRENE DI NOTTE

Botte e incidenti durante la notte, tanto lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Botte e incidenti

Notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona impegnati in varie emergenza.

Momenti di paura, ieri sera, a Cesate: intorno alle 20, in via Vecchia Comasina, due auto si sono scontrate. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Arese inseme ai Carabinieri. Nello scontro era rimasto ferito un 39enne, per lui trasporto in ospedale, in codice verde, all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Soccorritori al lavoro anche a Garbagnate Milanese, intorno alla mezzanotte: in via Fosco, un 36enne è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta. Sul posto la Croce Viola di Cesate che l’ha portato, in codice verde, all’ospedale di Paderno Dugnano.

Lite con ferito

Botte invece ad Arese: intorno alla 1.45 di stanotte è, infatti, scoppiata una lite in viale dei Platani. A rimanere ferito è stato un 23enne, soccorso dalla Croce Rossa di Lainate. Sul posto anche i Carabinieri. I soccorritori lo hanno trasportato, in codice verde, all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Malore e infortunio sportivo

Malore a Zibido san Giacomo: erano circa le 20.30 di ieri sera quando una 34enne ha avuto bisogno di cure mentre si trovava in una ditta di via Martelli. Soccorsa dall’ambulanza del 118, è stata condotta, in codice giallo, all’ospedale Mangiagalli di Milano.

Soccorritori impegnati anche per un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva: è successo ieri sera, intorno alle 20.30, a Villa Cortese, nella struttura di via Pacinotti; sul posto la Croce Rossa di Busto Arsizio che ha prestato le sue prie cure a un 49enne, poi trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano.