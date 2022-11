Botte alla moglie per rubarle i soldi, arrestato

Botte alla moglie per sottrarle i soldi a Castano Primo.

Botte alla moglie per i soldi

Ha colpito la moglie con schiaffi per prenderle i soldi che teneva nella borsa. E' quanto successo ieri, domenica 6 novembre 2022, a Castano Primo. Al centro del fatto un uomo e una donna. I due non erano una coppia ma conoscenti. Intorno alle 12.30 circa si trovavano in una stanza di un hotel che si trova nel piazzale della stazione ferroviaria. Lui, 23enne algerino, lei 30enne marocchina. A un certo punto lui ha preso 300 euro dalla borsa della donna. Che ha però cercato di riprendersi i suoi soldi. Ma è stata colpita con schiaffi.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme a un'ambulanza del 118. La 30enne ha rifiutato le cure mediche dopo i colpi ricevuti. L'uomo è stato invece bloccato dai militari: per lui è scattato l'arresto per rapina impropria.