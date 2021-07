Botte, alcol e feriti in incidenti SIRENE DI NOTTE

Botte, alcol e feriti in incidente: notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Botte nella notte

E' finito al Pronto soccorso dopo l'attività sportiva: è accaduto ieri sera a Vanzago. Un 25enne si trovava nell'impianto sportivo di via Lazzaretto quando si è infortunato. Erano circa le 20.20. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza di RhoSoccorso: per il giovane, trasporto all'ospedale Sacco di Milano in codice verde.

Paura a Rho per un'aggressione: erano circa le 20.45 quando l'episodio di violenza è accaduto in piazza Visconti. Due le persone rimaste ferite: un 14enne e una donna di 38 anni. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza di RhoSoccorso insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Rho che stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto successo. I due sono stati trasportati in codice verde all'ospedale cittadino.

Botte anche a Senago: l'aggressione è avvenuta in via Mascagni intorno alle 3.20. A rimanere ferita è stata una donna di 41 anni, soccorsa dalla Croce Rossa di Paderno e dai Carabinieri: per lei il trasporto all'ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde.

Paura sulle strade

Sempre a Rho incidente stradale intorno alle 23.15: due le auto che si sono scontrate in via Lainate: un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale, in codice giallo, da RhoSoccorso.

Paura sulla strada anche a Casorezzo: erano le 3.50 quando è avvenuto lo schianto tra due auto in via Parabiago. A rimanere ferito un 28enne: le sue condizioni sembravano gravissime. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza del Cvps Arluno insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure il giovane è stato portato, in codice giallo, all'ospedale di Legnano.

A Cusago si è verificata invece la caduta da una moto: lo sfortunato motocilista, un 22enne, stava percorrendo viale Europa intorno alle 4. I soccorritori lo hanno portato, in codice verde, all'ospedale san Carlo di Milano.

Soccorsi per malori

Malore nella notte a Baranzate: è successo intorno alla mezzanotte in via Primo Maggio. A non sentirsi bene è stato un 42enne: è stato soccorso dall'Sos Novate che l'ha poi trasportato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano. Altro Malore a Rho, intorno alle 0.15 in via Martiri della Libertà: un 22enne è stato soccorso dalla Misericordia Arese, intervenuta insieme all'automedica. Per lui trasporto al Sacco di Milano in codice giallo.

Sempre a Rho malore per due persone poco dopo la 1: è successo in Galleria Europa. Si trattava di un 26enne e di un 42enne, due le ambulanze sul posto che li hanno portati uno al Sacco di Milano e l'altro all'ospedale di Garbagnate entrambi in codice verde.

Malore anche a Lainate, in via Sesia intorno alle 2.45: l'ambulanza è arrivata in soccorso di un 39enne portato poi all'ospedale di Rho in codice verde.

Troppo alcol

Notte alcolica ad Abbiategrasso: i soccorritori della Croce Azzurra sono intervenuti intorno alle 0.40 in viale Mazzini per una ragazza di 20 anni che aveva bevuto troppo. Sul posto anche i Carabinieri. La giovane è stata poi portata, in codice giallo, all'ospedale di Magenta.

Grande paura a Senago per un incidente stradale: due giovani, che si trovavano in sella a una moto, sono caduti a terra. Uno di loro è in gravi condizioni. Tutto è successo intorno alla 1.30 in via De Gasperi. Sulla moto vi erano un 19enne e un 20enne. Per cause ancora da accertare sono finiti sull'asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Uno dei ragazzi si trova ora ricoverato, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza.