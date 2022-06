Bosco in fiamme, distrutti 700 metri quadrati

Bosco in fiamme ad Arconate, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Bosco in fiamme

Un altro bosco in fiamme. Dopo quello di Buscate danneggiato dall'incendio di ieri, questa mattina il rogo ha riguardato la zona boschiva che si trova in via Delle Industrie ad Arconate. Erano circa le 8.15. Fumo e fuoco erano ben visibili e automobilisti e passanti hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di inveruno che sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo, scongiurando ogni pericolo visto che l'area verde era vicino a un campo a poca distanza dalle abitazioni. La stima parla di circa 700 metri quadrati di vegetazione andati distrutti.

LE FOTO: