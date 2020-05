Bonus infanzia per le rette di asili privati VIDEO

Buono infanzia per aiutare le famiglie, a fronte delle rete già versate per scuole e asili privati. Il piano Nuova alba lancia una serie di nuove proposte per le famiglie ed è l’assessore Linda Giovannini ad annunciarle.

Bonus infanzia per le rette

“Manterremo l’impegno preso con l’asilo parrocchiale, asscurando il contributo annuale complessivo – precisa la titolare delle Politiche sociali e del Welfare comunale -Erogheremo poi un bonus per sostenere le rette già pagate nei mesi scorsi alle realtà private. Una iniziativa aperta alle famiglie i cui figli frequentano scuole non pubbliche, un modo per sostenere sia i nuclei familiari sia le strutture”.

