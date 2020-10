BOLLATE E’ CAMPIONE D’ITALIA NEL SOFTBALL

Bollate è campione d’Italia nel softball: quindici anni e quattro finali scudetto dopo, la MKF ha compiuto una grandissima impresa nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre, data che entra, di diritto, nella storia dello sport bollatese e non solo.

Arrivata al campo del Saronno (degna finalista), in una situazione di perfetta parità (sabato scorso Bollate aveva vinto Gara 1 e ceduto Gara 2 alle nero azzurre), la MKF ha disputato una splendida terza partita, tenendosi su altissimi livelli sin dal primo inning e conducendo in porto l’ineccepibile affermazione per 8-0.

Il primo match point è stato sfruttato a dovere da Bollate che si è imposta nella decisiva Gara 4 per 4-2 conquistando con pieno merito il titolo di Campione d’Italia. Lo scudetto della MKF corona una stagione straordinaria, iniziata con la promozione in Serie A1 della New Bollate, traguardo trionfalmente raggiunto due settimane fa.

Nella giornata di oggi, inoltre, le squadre Under 12 e Under 15 hanno conquistato l’accesso alla finale scudetto che si giocherà la prossima settimana.