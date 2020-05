Boffalora riparte in sicurezza e blocca il traffico FOTO

Boffalora riparte in sicurezza e blocca il traffico. Il sindaco Sabina Doniselli ha scelto sperimentare la chiusura della circolazione dei mezzi a motore nelle giornate di domenica 24 maggio e 31 maggio dalle 9 alle 18 del centro che si sviluppa intorno al Ponte del Naviglio (con possibilità del transito ai residenti delle vie interessate).

“In questa fase di ripartenza è fondamentale l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali come le mascherine, la distanza sociale, il distanziamento interpersonale di almeno un metro, evitando assolutamente assembramenti. Contemporaneamente però è importante sostenere e mettere in campo misure che possano essere di aiuto ai nostri commercianti, bar, gelaterie e ristoranti che per tanti mesi hanno dovuto sospendere la loro attività perdendo intere settimane di guadagno. L’Amministrazione vuole essere di supporto a tutti loro partendo dalle piccole cose, per questo abbiamo fornito materiale indispensabile come mascherine e colonnine per igienizzante, ma anche dando loro la possibilità di lavorare con più serenità offrendogli l’opportunità di utilizzare gratuitamente più suolo pubblico per disporre tavoli e sedie in maniera più distanziata. Così facendo diamo la possibilità di accogliere maggiore clientela garantendo la sicurezza”.