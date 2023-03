Attimi di paura e concitazione nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 marzo a Boffalora Sopra Ticino per una lite tra operai scoppiata in un cantiere di via Magenta.

Boffalora: lite al cantiere, arrivano i Carabinieri

Tutto è partito una manciata di minuti dopo le 14 quando, per ragioni ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, è nato un diverbio tra tre lavoratori che erano impegnati all'interno dell'area di via Magenta.

L'intervento dei soccorsi

Nel giro di poco tempo dalle parole le tre persone sono passate alle mani, con uno dei tre operai che ha avuto la peggio. Subito è scattata la chiamata al 118 che nel giro di pochi istanti ha portato sul posto un'ambulanza ed un'automedica in codice giallo, oltre che una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Corbetta.

Mentre i militari hanno raccolto la testimonianza dei presenti per cercare di ricostruire l'accaduto, i sanitari hanno prestato i primi soccorsi ad uno degli operai che è stato medicato sul posto e successivamente trasferito per alcuni accertamenti all'ospedale di Magenta in codice verde.