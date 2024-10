Bloccati due spacciatori: avevano 22 dosi di cocaina e oltre 3mila euro in contanti

Bloccati due spacciatori a Legnano: in azione la Polizia di Stato.

Bloccati due spacciatori

Due spacciatori bloccati e denunciati. Con loro avevano 22 dosi di cocaina e oltre 3mila euro in contanti. E' questo il bilancio dell'intervento della Polizia di Stato di Legnano. La sera di ieri, martedì 15 ottobre 2024, dopo un controllo, gli agenti anno indagato per detenzione ai fini di spaccio due albanesi, uno di 36 e l'altro di 21 anni, di cui uno irregorale e quindi indagato anche per permanenza irregolare sul territorio nazionale. Inoltre è stato segnalato al Prefetto un 34enne italiano sanzionato per uso personale di droga.

L'intervento

La volante è intervenuta in via Canazza per un controllo. I poliziotti erano impegnati in borghese nel contrasto dei reati predatori e del traffico di stupefacenti. Intorno alle 18 hanno notato i due mentre stavano cedendo una dose a un'acquirente. Quest'ultimo, fermato dai poliziotti, ha raccontato di aver acquistato la sostanza dai due soggetti che, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati con 22 involucri contenenti cocaina del peso di circa 11 grammi, oltre 3mila euro in contanti e due cellulari. Tutto è stato messo sotto sequestro.