Bloccata in Bangladesh da tre mesi

Bloccata in Bangladesh da quasi tre mesi, lontana dalla sua famiglia e senza la possibilità di tornare a casa.

Bloccata in Bangladesh dall’8 marzo: una vacanza di dieci giorni è diventato un «esilio» di tre mesi

È la situazione in cui si trova Tiziana Casamassima, 22enne legnanese, a causa dell’emergenza Coronavirus. Un quadro complicato dal fatto che la giovane soffre di diabete, celiachia e ipotiroidismo e ha la necessità di procurarsi farmaci per tenere a bada le sue patologie. E, soprattutto, dall’assenza di aiuti concreti da parte delle autorità italiane, nonostante le reiterate assicurazioni del Ministero degli Esteri sul rimpatrio di tutti i connazionali in difficoltà in ogni parte del mondo.

«Finora abbiamo ricevuto solo risposte molto vaghe – racconta Tiziana via Facebook da Bashabari, vicino Raipur – Sia dall’Ambasciata italiana a Dacca, che ho chiamato fino allo sfinimento, sia dalla Farnesina, cui si è rivolto mio padre, che da Legnano sta cercando di aiutarmi come può. Ma nulla è cambiato e intanto i giorni passano: oggi è il mio 81esimo da “esiliata” causa Covid».

«Sono arrivata in Bangladesh il 27 febbraio e sarei dovuta rientrare l’8 marzo – racconta Tiziana – Ma nel frattempo è scoppiata la pandemia e il volo è stato cancellato».

«Vorrei la sicurezza di poter prendere un aereo e non rimanere bloccata da qualche parte»

Fortunatamente nel Paese asiatico la giovane non è sola, ma ha trovato una seconda famiglia, che si sta prendendo cura di lei, in quella del suo fidanzato Hasan (con lei nella foto di copertina), 27 anni. «Grazie a loro quest’esperienza non si è trasformata in un incubo. Vorrei la sicurezza di poter prendere un aereo e non rimanere bloccata da qualche parte, ma finora la ricerca di un volo per il ritorno in Italia è stata vana: in tutti i casi erano previsti scali in India o in Turchia, viaggi fino a 50 ore, costi fino a 3mila euro». Tiziana e i suoi genitori – che nella casa di Legnarello, a due passi dall’oratorio del Santissimo Redentore, aspettano con impazienza di poter riabbracciare la figlia – non pretendono un volo gratis, ma speravano che il Governo organizzasse voli di rientro con costi accessibili, visto l’impegno a «riportare a casa» tutti gli italiani.

