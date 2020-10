Sopralluogo in veste di blitz della Polizia Locale al campo rom i viale Borletti. Una situazione critica, che si protrae da molti anni, un insediamento irregolare in una posizione critica, sotto il ponte e vicino ai tralicci.

Blitz della Polizia al campo rom di viale Borletti

Giovedì mattina (29 ottobre), una decina di agenti, coadiuvati dai tecnici comunali, hanno iniziato controlli a tappetto al campo, che ospita una quindicina di persone, tra cui alcuni minori. Individuate e portate via per il foto segnalamento 4 persone sprovviste di documenti, oltre a dei veicoli radiati che però circolavano.

Ballarini: “Non sarà più la città dei campi rom”

Avviata la procedura tecnica per lo sgombero. Accertamenti e valutazioni sono in corso per stabilire eventuali responsabilità in materia di rifiuti e abusi edilizi. “Le regole esistono per tutti, e tutti devono rispettarle: nessuno è più furbo degli altri o intoccabile! Lo avevamo detto: Corbetta, con noi, non sarà mai più la città dei campi rom. E così sarà”, commenta il sindaco Ballarini.

