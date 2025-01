Blitz dei Carabinieri: trovati cinesi che dormivano nel retro di un'azienda tessile

Trovati cinesi che dormivano nel retro dell'azienda tessile a Castano Primo: blitz dei Carabinieri.

Cinesi che dormivano nel retro

Cinesi che dormivano nel retro dello stabilimento. E' quello che hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno effettuato un blitz a Castano Primo la mattina di mercoledì. Impegnati in alcuni controlli, i militari sono arrivati in una ditta operante nel tessile in via Botticelli. Qui gli uomini dell'Arma sono entrati per effettuare alcuni accertamenti. Ed è nel retro della struttura che hanno trovato sei persone di nazionalità cinese che stavano dormendo; erano tutti uomini: per la precisione un 53enne, un 62enne, un 50enne, un 52enne, un 53enne e un 44enne.

I provvedimenti

Tutti e sei sono stati denunciati per ingresso clandestino sul territorio nazionale e invitati ad avviare le procedure di espatrio o a regolarizzare la loro posizione. Spetterà invece all'Ispettorato del lavoro cosa se contestare qualcosa al titolare, anch'esso cinese.