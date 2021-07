Blitz dei Carabinieri tra Robecchetto e Malvaglio

Blitz dei Carabinieri nella mattinata di oggi, mercoledì 28 luglio 2021, tra Robecchetto e Malvaglio.

Blitz dei Carabinieri in paese

Diverse pattuglie dei Carabinieri e pure l'unità cinofila sono state notate stamattina, mercoledì 28 luglio, tra Robecchetto e Malvaglio. L'operazione dei militari dell'Arma è iniziata intorno alle 6.45 ed è continuata fino alle 11.15 circa. Ancora non si conoscono i dettagli, ma il blitz potrebbe essere stato fatto per contrastare lo spaccio di droga nella zona, più volte segnalato anche dalla stessa Amministrazione. Sarebbero due le persone accompagnate in caserma per gli accertamenti.