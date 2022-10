Blitz dei Carabinieri nella base degli spacciatori

Spacciatori in fuga a Buscate dopo l'arrivo dei Carabinieri.

Militari nella zona degli spacciatori

Blitz dei Carabinieri contro gli spacciatori che operano nella vecchia casa abbandonata di via Della Miorina a Buscate. Le pattuglie sono arrivate nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 ottobre 2022. I pusher sono però riusciti riusciti a scappare in quanto l'immobile, come noto, è circondato da campi e da boschi.

L'attenzione del Comune e Forze dell'ordine

L’attenzione del Comune e dell’Arma resta alta: "E' una casa che i proprietari, su nostra richiesta, hanno già chiuso e sbarrato ma qualcuno ci entra lo stesso - spiega il sindaco Fabio Merlotti - E' un posto dove vi sono spacciatori e vi è anche del traffico per quanti cercano la dose. Da tempo teniamo d'occhio la situazione sia con la Polizia Locale che con i Carabinieri. Vi era stato un blitz in passato e la situazione pareva essersi tranquillizzata. Poi si è ripresa ed ecco il nuovo blitz. Essendoci i campi vicini i pusher sono riusciti a scappare. Sollecitiamo periodicamente le Forze dell'ordine su questa zona. L'imminente arrivo di altre telecamere in zona farà da deterrente soprattutto per gli acquirenti".