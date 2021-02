Blitz al vivaio: il video della Guardia di Finanza

Caporalato, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato l’azienda florovivaistica Vivai Zazzera di Inveruno e ne hanno arrestato il titolare Sergio Zazzera per caporalato, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano che ha anche disposto la misura dell’obbligo di firma per una dipendente amministrativa.

Blitz al vivaio

Un articolato sistema di sfruttamento dei lavoratori con cui il titolare della ditta, coadiuvato nelle condotte illecite da due impiegate, era arrivato a ridurre il costo del lavoro a quasi 3 euro all’ora (rispetto ai 13 euro circa previsti in osservanza delle norme vigenti).

Nel corso delle indagini è stato riscontrato come oltre cento dipendenti operanti in azienda vivessero in un costante clima di tensione e soggezione, lavorando per oltre nove ore al giorno e in assenza di pause, riposi settimanali e ferie retribuite. Approfittando poi della loro situazione di bisogno, molti lavoratori, cittadini extra-comunitari e giovani alla prima esperienza lavorativa, venivano reclutati per un periodo “di prova” di 20 giorni senza pattuizione di alcun compenso o orario prestabilito, a cui seguiva sistematicamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro che, anziché subordinato, veniva indebitamente formalizzato come “prestazione di lavoro occasionale”, consentendo ingenti e illeciti profitti al titolare, in spregio di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori.

L’autorità giudiziaria ha quindi disposto il sequestro dell’azienda florovivaistica, comprensiva di 13 immobili e beni strumentali per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro, nonché di dieci conti correnti riconducibili alla ditta individuale, nominando un amministratore giudiziario al fine di permettere la continuazione dell’attività aziendale nel rispetto delle normative vigenti. Il vivaio è stato chiuso solo per poche ore: il tempo necessario per eseguire l’ordine di custodia cautelare. Il giudice lo ha già affidato a un amministratore giudiziario.