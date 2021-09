Bivacco notturno sul sagrato della basilica: arriva la Polizia Locale

Bivacco notturno nel cuore della città.

Bivacco notturno sul sagrato di San Magno: scatta la sanzione

E' successo a Legnano, dove è intervenuta la Polizia Locale. Secondo fine settimana di settembre per il Progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia messo in campo dalla Polizia Locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago. Nella notte tra il 10 e l’11 settembre 2021 gli agenti del comandante Daniele Ruggeri, in tutto dieci con una pattuglia in borghese, hanno contestato 22 violazioni al Codice della strada, tra cui otto per mancato rispetto del divieto di sosta, quattro per mancato uso delle cinture, due per veicoli non assicurati, una per superamento dei limiti di velocità, una per mancato rispetto dello stop. Nessuno dei 52 conducenti controllati è risultato positivo ai test per alcol e droga. Quanto all’attività di Polizia amministrativa, un verbale è stato elevato per inottemperanza all’ordinanza sulla limitazione nella vendita di alcolici e uno per consumo di alcol e bivacco nelle immediate vicinanze del sagrato della chiesa di San Magno. In totale sono state 18 le persone identificate.