Bivacchi notturni abusivi, il Comune mura il sottopasso di via Tommaso D’Aquino

Bivacchi notturni abusivi, l’amministrazione comunale di Rho chiude il sottopasso pedonale tra via Tommaso D’Aquino e corso Europa.

La decisione presa dopo l'azione di recupero del sottopasso

La decisione è stata presa dopo che nelle scorse settimane il sottopasso pedonale è stato sistemato con una azione di recupero con pulitura degli spazi e ripristino della illuminazione. «Il passaggio risulta ora chiuso per evitare bivacchi di persone senza fissa dimora e per evitare l’abbandono di rifiuti di ogni genere - affermano dall’amministrazione comunale - Le telecamere posizionate a ridosso del sottopasso permetteranno ora di vigilare sull’area, così come su molti altri punti del territorio.

Bivacchi notturni in diverse parti del territorio comunale

Bivacchi notturni che non avvengono solamente nel sottopasso di via D’Aquino ma anche in altri punti della città. L’amministrazione comunale, da sempre attenta a questa tematica è in stretto contatto con le associazioni di volontariato, Caritas, che operano sul territorio per cercare di risolvere insieme questa importante piaga che non riguarda solamente il Comune di Rho ma anche i comuni limitrofi. L’altra zona dove i bivacchi notturno sono all’ordine del giorno è quella della stazione ferroviaria. Con l’arrivo del freddo, i senzatetto torneranno nuovamente a dormire nel sottopasso e nella sala d’attesa dello scalo rhodense.