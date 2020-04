Bisogna restare a casa ma i cestini stradali sono sempre pieni di rifiuti domestici: ora ci pensano i vigili

(Foto d’archivio)

Bisogna restare a casa ma i cestini stradali di Legnano sono sempre pieni di rifiuti domestici.

I reiterati richiami effettuati sia attraverso i media locali, sia sul sito del Comune come sulla nostra pagina Facebook non hanno sortito gli effetti sperati: in città, infatti, continuano ad essere numerosi i rifiuti domestici all’interno dei cestini stradali che, per regola, dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per i rifiuti occasionali o cosiddetti “da passeggio” (bottigliette vuote, carte di caramelle, mozziconi di sigarette accuratamente spenti, fazzoletti di carta, lattine, bicchierini del gelato, etc.). Il fenomeno, peraltro, persiste anche in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui la gente dovrebbe restare chiusa in casa: la città è, insomma, quasi deserta, eppure i cestini continuano a traboccare di rifiuti domestici, palesando non solo lo scarso senso civico di chi li riempie in modo improprio, ma anche l’illogicità di questi gesti, se si considera che il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti viene svolto regolarmente. In altre parole, perché scomodarsi a portare il sacco della plastica o della frazione indifferenziata in un cestino stradale, quando basterebbe lasciarlo esposto fuori dal proprio cancello?

Scattano i controlli della Polizia locale

Poiché questo malcostume si sta intensificando, a scapito della pulizia e del decoro urbano tanto reclamati, l’attività compiuta da AMME Linea Ambiente sarà supportata dagli agenti del comando di corso Magenta, che già da questa settimana effettueranno operazioni di controllo mirate sia alla prevenzione sia alla repressione di questi abusivismi. I cestini presenti sul territorio di Legnano sono circa 600 e il loro svuotamento, da parte di ALA, avviene con regolarità: dal martedì al venerdì ci sono 5 addetti adibiti solo a questa mansione, che diventano poi 8 nelle giornate di sabato e di lunedì. Quest’anno il servizio sarà attivo anche a S. Angelo, nonostante sia giornata festiva. Con la loro capacità di 100 litri, i contenitori stradali avrebbero un’autonomia di circa 15 giorni, se davvero venissero utilizzati solo per il conferimento di rifiuti occasionali: invece ciò che viene svuotato oggi, l’indomani risulta nuovamente pieno. Insomma, una situazione intollerabile, che può essere frenata solo con un giro di vite da parte di chi ha il potere di sanzionare. Resta comunque il fatto che il problema potrà essere definitivamente risolto solo con comportamenti civili e rispettosi delle regole.

