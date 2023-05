Bimbo di un anno resta chiuso in auto: lo salvano i pompieri

Attimi di concitazione nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 maggio 2023, a Inveruno, dove un bimbo è rimasto chiuso accidentalmente in auto.

Bambino resta chiuso in auto, liberato dai Vigili del fuoco

L'allarme è scattato alle 16 in via Tanzi. A rimanere intrappolato nell'auto della madre, con le chiavi all'interno, è stato un bambino di un anno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato il piccolo in pochi secondi: per farlo non è stato necessario rompere il vetro, ma è bastato forzare leggermente la portiera perché si aprisse. Il bimbo è stato riconsegnato alla giovane mamma.

Sul posto anche i soccorritori del 118 e la Polizia Locale

E' intervenuta anche un'ambulanza, ma il piccolo non necessitava di cure. Sul posto anche la Polizia Locale.