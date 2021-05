Bimbo cade e sta male, al parco arriva l’elisoccorso

Spavento domenica sera, 30 maggio, al parco di via Pascoli a Boffalora sopra Ticino per un bambino di un anno.

I fatti

Intorno alle 19.15, un bimbo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e si sarebbe ferito cadendo dallo scivolo. In seguito a ciò, il piccolo è stato poco bene, facendo preoccupare i familiari che hanno chiamato la centrale di Emergenza urgenza Areu.

Elisoccorso al parco

Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso e un’ambulanza. Dopo le prime cure, i soccorritori hanno deciso di portare a titolo precauzionale il piccolo di un anno in ospedale, al papa Giovanni XXXIII di Bergamo, in codice giallo. Le sue condizioni non erano gravi. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.