Bimbo di 6 anni si ferisce al parco e finisce in ospedale

Bimbo di 6 anni ferito al Parco Baldini di Cerro Maggiore: sul posto ambulanza e automedica.

Bimbo ferito sulla giostrina

Si stava divertendo in quello che sembrava un normale pomeriggio d'estate. Poi, all'improvviso, l'incidente. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 3 agosto 2021, a un bambino di 6 anni che si trovava al Parco Baldini, area verde che si trova in via Lampugnani. Intono alle 17, il piccolo si trovava su una giostrina poi, per cause ancora non chiare, ha riportato una contusione a un braccio. Le sue condizioni sembravano molto gravi.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure al bambino che è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.