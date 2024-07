Bimbi maltrattati al nido: parla il sindaco di Vanzago VIDEO

Sul caso dei bimbi maltrattati all'asilo Wonderland di Vanzago e l'arresto della titolare e di due educatrici, ha voluto parlare il sindaco Lorenzo Musante.

Bimbi maltrattati al nido: parla il sindaco di Vanzago

La titolare e due educatrici del nido sono finite agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con loro. Le tre donne sono ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di maltrattamenti aggravati nei confronti di 35 bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni, ospiti del nido.

Le indagini, eseguite attraverso un articolato impianto di attività tecniche unito a metodologie investigative tradizionali, hanno consentito di identificare le due educatrici responsabili dei maltrattamenti in concorso con la titolare dell’asilo e di ricostruire, nel dettaglio, le condotte tenute nei confronti dei bambini. In particolare, secondo la ricostruzione emergente dalle investigazioni, le indagate urlavano a breve distanza dal viso dei bambini, a scopo punitivo, usando toni aggressivi ed espressioni scurrili, li strattonavano e tiravano loro le orecchie, facendoli sedere con forza sulla sedia o sul seggiolone, li confinavano sul seggiolone al buio, lasciandoli chiusi in bagno da soli quando non riuscivano a dormire, li mettevano nella culla e li chiudevano da soli in una stanza quando piangevano e non li cambiavano quando era necessario.