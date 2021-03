Bimbi e genitori protestano fuori da scuola a Lainate, in via Cairoli.

Protesta fuori da scuola

Un gruppo di genitori e di bambini fuori dai cancelli della scuola di via Cairoli a Lainate. Anche a Lainate va in scena la manifestazione della Rete Scuola in presenza per chiedere lo stop alla didattica a distanza e il rientro in aula degli alunni. Il sit in, iniziato alle 11, è stato organizzato con la volontà di mantenere le distanze (segnalando le posizioni in cui sedersi). Hanno partecipato genitori e bambini, per chiedere che nonostante la zona rossa le scuole possano riprendere con le lezioni in presenza.

Applausi

La manifestazione ha visto alcuni genitori prendere parola al megafono chiedendo il rientro in aula dei propri figli. Poi un lungo applauso e cori ribadendo le motivazioni dei genitori.