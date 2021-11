Bimbi chiusi in casa salvati dai pompieri

L'intervento

I pompieri hanno tratto in salvo due bimbi che erano rimasti chiusi in casa a Turbigo.

Due bimbi rimasti chiusi in casa in via Bainsizza a Turbigo sono stati salvati dai pompieri.

Due bimbi rimasti chiusi in casa: arrivano i pompieri

Intorno alle 14 di oggi, venerdì 26 novembre 2021, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono stati allertati perché due bambini, dei quali uno neonato e uno di 6 anni, erano rimasti chiusi in casa in via Bainsizza a Turbigo.

L'intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti in pochi minuti e sono riusciti a entrare nell'abitazione, posta al secondo piano di un condominio, da una finestra. I due piccoli erano incolumi e subito hanno potuto ribbracciare i loro genitori.