Bimba uccisa a Cisliano, domani la madre interrogata per la convalida del fermo

Morte della piccola Edith a Cisliano: è stata fissata per le 10.30 di domani l’udienza di convalida del fermo per omicidio aggavato nei confronti della madre Patrizia Coluzzi, che sarà interrogata. A presiedere l’udienza sarà il gip di Milano Carlo Ottone De Marchi: il provvedimento di fermo è stato infatti emesso dalla Procura di Pavia, ma è stato eseguito dai Carabinieri all’ospedale Fornaroli di Magenta (Mi), che per competenza territoriale, diversamente da Cisliano, fa riferimento al Tribunale del capoluogo lombardo.

L’autopsia sul corpo della bambina

Si è nel frattempo conclusa l’autopsia sul corpo della piccola all’istituto di Medicina legale dell’Università di Pavia e gli esiti saranno noti a breve, ma tutto sembra portare alla conferma dell’ipotesi del soffocamento.

La tragedia nella notte tra domenica e lunedì

L’indagine e’ condotta dal sostituto Roberto Valli insieme al procuratore Mario Venditti, il fermo è scattato già ieri: era stata la donna ad informare il marito, con cui era in corso di separazione, che la bambina “non c’era più”. Il 45enne aveva così dato l’allarme. Ma soccorritori e carabinieri giunti sul posto avevano trovato la piccola ormai senza vita. Accanto a lei, la madre, con superficiali ferite da taglio auto inflitte. La donna era stata portata all’ospedale di Magenta, dove è stata piantonata sino al trasferimento di stamane a San Vittore, dove dovrà essere interrogata.