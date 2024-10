Bimba nasce in auto, in autostrada, con l'aiuto della Polizia

Una voce grida "bambino, bambino", in sottofondo le urla di una donna. Questa la telefonata arrivata nella mattinata di ieri, mercoledì, al centro operativo autostradale di Novate Milanese.

Non era una richiesta d'aiuto ma una mamma che stava partorendo

Sembra una richiesta d'aiuto per un bimbo in difficoltà, si trattava di tutt'altro. Quando la pattuglia della Polizia Stradale ha raggiunto l'auto ferma all'altezza di Monza, sull'autostrada Milano-Venezia, gli agenti si sono accorti che non era una richiesta d'aiuto per un bambino in difficoltà ma che una donna stava partorendo. Dopo alcuni momenti concitati, e l'intervento del personale sanitario su un'ambulanza, giunta insieme alla pattuglia della Polizia Stradale, è nata la bimba.

La piccola è venuta alle luce alle 7.30 tra Monza e Agrate Brianza

La coppia residente a Verona era diretta verso una clinica in Svizzera, ma non ha fatto in tempo a raggiungere il confine. La piccola è nata intorno alle 7.30 tra Monza e Agrate Brianza sui sedili dell'auto dove viaggiavano mamma e papà

L'ambulanza del 118 ha poi trasportato mamma e figlia in ospedale

L'equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha poi trasportato mamma e figlia in ospedale. Stanno entrambe bene, tanto che in mattinata hanno accolto i poliziotti che le hanno aiutate in autostrada.