Bimba investita ad Arluno: arrivano i soccorsi

Una bimba di 10 anni è stata investita mentre attrversava la strada in via Fanin ad Arluno.

Bimba investita ad Arluno

Erano circa le 16.15 di oggi, sabato 11 giugno 2022, quando i soccorsi sono stati allertati per prestare aiuto a una bambina di 10 anni che era stata investita. Sul posto, in codice giallo, un'ambulanza dei Volontari di Arluno e gli agenti della Polizia Locale che ora dovranno capire la dinamica dell'incidente.

I soccorsi

I sanitari, una volta arrivati in via Fanin, hanno subito aiutato la piccola, che per fortuna non è grave ed è stata portata per accertamenti in ospedale in codice verde.