Bimba di un anno soccorsa con l’ambulanza al nido

Abbiategrasso, emergenza medica per una bambina di un anno in un asilo nido: la piccola è stata portata all’ospedale di Vigevano.

Bimba di un anno soccorsa con un’ambulanza al nido

Grande apprensione in un asilo nido privato di Abbiategrasso per una emergenza medica che ha coinvolto una bambina di appena un anno: i fatti poco dopo le 13 di oggi in via Leonardo da Vinci. Tempestivo il primo intervento delle educatrici, sul posto quindi una ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso ed una automedica. Come riporta Areu, la piccola è stata condotta all’ospedale di Vigevano in codice giallo: non sarebbe dunque in pericolo di vita.

