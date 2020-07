Bimba di 5 mesi si sente male: portata in ospedale

Bimba di 5 mesi si sente male a Busto Garolfo: portata in ospedale

Questa mattina, martedì 14 luglio, un bambina di 5 mesi ha avuto un mancamento mentre si trovava in piazza Concordia a Busto Garolfo. Immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. La piccola sembrava stare meglio ma è stata comunque trasportata in codice verde in ospedale per accertamenti.

