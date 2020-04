Bilancio di previsione: 150mila euro per le scuole

Bilancio di previsione presentato a Vanzago per investimenti destinati in larga parte a interventi nelle scuole.

“Il bilancio del 2020 presentato al consiglio comunale il 12 marzo arriva in un momento complicato per il mondo, per la nostra Italia e anche per la comunità di Vanzago – ha commentato l’assessore alle risorse finanziarie e tributi Lorenzo Musante – Per gli investimenti, in particolare, la Giunta ha pensato a una spesa complessiva pari a 952.250 euro, in larga parte destinati a interventi nelle scuole. Un totale di 150mila euro in cui troviamo il rifacimento di parte del pavimento della scuola Collodi, finanziato con fondi governativi, e interventi sul refettorio della scuola Neglia”.