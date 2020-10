Bikers si perdono nei boschi, ritrovati e salvati dai pompieri

Bikers si perdono nei boschi a Turbigo, sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco.

Bikers si perdono nei boschi, pompieri in azione

Aveva approfittato della giornata di sole per fare un giro in sella alle loro bici. Così tre amici, appassionati di biciclette, si sono diretti nella zona del Parco del Ticino, a Turbigo. Qui si sono addentrati in una zona boschiva. Solo che, dopo qualche chilometro, si sono resi conto di aver perso l’orientamento. E così hanno decidere di lanciare l’allarme e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, dalla parte piemontese sono giunti i pompieri del Comando di Novara. Sono stati attivati anche quelli del Nucleo sommozzatori nello scenario che qualcuno dei bikers fosse finito nel fiume. I pompieri hanno così dato inizio alle ricerche e sono riusciti a rintracciare il trio di ciclisti. E a portarli fuori dal bosco sani e salvi.

