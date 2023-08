Bigliettini anonimi contro i cani nella posta, paura in paese

Bigliettini anonimi contro i cani nelle cassette della posta, allarme a Nerviano.

Bigliettini contro i cani

Hanno aperto la loro cassetta della posta trovandosi quegli inquietanti biglietti di carta. Con le scritte "Troppi cani a Nerviano, basta con questa moda!", "L'abbaiare dei cani disturba vicini e passanti, non tenete i cani", "I cani ingombrano, sporcano, disturbano abbaiando. Non tenete i cani!". E' quanto sta succedendo in questi giorni a Nerviano. A ritrovare i misteriosi biglietti, scritti al computer da una mano per ora ancora ignora, sono stati alcuni residenti nel centro cittadino.

"Ora si indaghi"

"A quanto pare, in paese, qualcuno si diverte a far trovare nelle cassette della posta simili messaggi, naturalmente anonimi - afferma Massimo Cozzi della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega - Di fronte a simili atti codardi non si può fare finta di nulla e vanno condannati senza se e senza ma. Mi auguro che vengano avviate indagini in merito e, di sicuro, episodi del genere non vanno sottovalutati".