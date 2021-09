Bici sul Monumento dei Caduti, multati altri giovani vandali

NERVIANO

Risolto il caso successo ad agosto in Piazza Vittoria: la Polizia Locale ha individuato i due minorenni grazie alle telecamere

Bici lanciata sul Monumento dei Caduti a Nerviano, identificati e multati i giovani vandali.

Bici sul Monumento dei Caduti, ecco chi è stato

La mattina del 2 agosto 2021 i cittadini di Nerviano erano rimasti a bocca aperta: passando per la centralissima Piazza Vittoria, avevano notato un bici lanciata sul Monumento dei Caduti. Un gesto che aveva indignato tutti. Da subito erano partite le indagini della Polizia Locale, ancora una volta (come nel caso del centro cittadino devastato per il quale sono poi stati rintracciati e puniti i giovani responsabili) le telecamere si sono rivelate preziose: hanno infatti permesso agli agenti di risalire agli autori del gesto, per la precisione due minorenni. I due facevano parte di un gruppo (estraneo alla vicenda) che aveva trascorso quella notte girovagando per il centro cittadino. I vandali, che hanno motivato il loro gesto come "un atto goliardico dettato della noia", sono stati sanzionati in base alla normativa vigente.

Le parole del sindaco

"Ringrazio di cuore gli agenti della Polizia Locale per il grande lavoro fatto in queste settimane

per risalire ai responsabili di questo vergognoso gesto che ha offeso in modo indelebile la storia e la

memoria di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà - afferma il sindaco Massimo Cozzi, che detiene anche la delega alla Polizia Locale - Spiace veramente constatare come si possa arrivare a gesti così stupidi e vergognosi, come se la storia non avesse insegnato nulla. Ribadisco l’invito ai nervianesi di segnalare tempestivamente alle competenti Forze dell’Ordine (Carabinieri

e Polizia Locale) qualsiasi informazione in merito ad eventuali atti di vandalismo e di teppismo che

dovessero verificarsi sul territorio comunale".