Bici lanciata sul Monumento ai Caduti

Bici sullo storico monumento in centro a Nerviano: sgomento per il brutto gesto.

Una bici trovata sul monumento

Chi sia stato ancora non si sa: ad accorgersi di quello che era successo sono stati alcuni passanti, la mattina di oggi, lunedì 2 agosto 2021. Stiamo parlando di quando accaduto in Piazza della Vittoria a Nerviano, in pieno centro cittadino. Alcuni cittadini di passaggio si sono accorti subito del nuovo atto vandalico in paese: sul Monumento dei Caduti vi era una bicicletta.

L'intervento

Subito la voce si è sparsa in paese, ne è stato informato anche il sindaco Massimo Cozzi. Ora la Polizia Locale è al lavoro per vedere se le immagini delle telecamere della zona hanno ripreso il responsabile del gesto.