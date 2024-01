Bici contro autocarro, momenti di paura

Bici contro autocarro a San Vittore Olona.

Momenti di paura quelli che si sono vissuti oggi, martedì 9 gennaio 2024, a San Vittore Olona. Una mattinata nella quale si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo in sella alla sua bici e un autocarro. Erano circa le 12 quando il sinistro è avvenuto all'incrocio tra le vie Dell'Acqua e Battisti. Sulla bici vi era un 32enne, andato a finire contro un autocarro che stava transitando. L'impatto è stato abbastanza violento tanto che l'uomo è finito a terra.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa di Saronno insieme all'automedica dell'ospedale e alla Polizia locale. Il 32enne ha ricevuto le prime cure: per lui poi il trasporto in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.