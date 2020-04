Biblioteca di Castano: potenziati i servizi digitali, ma niente consegna a domicilio

Biblioteca di Castano: l’Amministrazione decide di aumentare i servizi digitali ma, per la sicurezza dei cittadini, di non attivare il servizio di consegna a domicilio.

Biblioteca di Castano: il potenziamento dei servizi digitali

Più e-book e e-reader: lo ha deciso l’assessorato alla Cultura di Castano Primo, guidato da Luca Fusetti. “L’Amministrazione considera la Cultura un elemento fondamentale del benessere dei cittadini e della comunità e ne garantisce la fruizione nella maggiore sicurezza possibile – ha specificato in una nota l’assessore – La linea assunta dall’Amministrazione per l’erogazione del servizio bibliotecario è nella direzione del potenziamento delle risorse digitali e dell’avvio di nuove forme di fruizione dei servizi, tramite piattaforme virtuali”.

Ma niente consegna a casa dei libri

Rispetto ad altri Comuni, però, ha scelto di non attivare la consegna a domicilio dei libri. A spiegarlo è lo stesso assessore: “Come da note autorevoli, l’Amministrazione precisa di non attivare il servizio di consegna libri a domicilio. Tale ponderata e coscienziosa scelta è fatta per prevenire qualsiasi occasione di aumento della pandemia in atto, nella completa tutela della salute dei collaboratori bibliotecari. dei volontari addetti alle eventuali consegne a domicilio e di tutta la cittadinanza, soprattutto delle persone più vulnerabili”.

Qualsiasi informazione per accedere ai servizi digitali potenziati è disponibile sul sito della biblioteca civica: http://bibliotecadicastanoprimo.wordpress.com

Le parole dell’assessore

“Per la tutela della salute di tutti, questa è la mia scelta – ha scritto poi Fusetti – Abbiamo potenziato i servizi digitali (e-book e-reader) ed in rete, sia sul sito della Biblioteca, che liberamente, si trovano moltissimi servizi digitali, che assolvono perfettamente alle esigenze. Monitoreremo la situazione e attiveremo il servizio, solo quando avremo la certezza che la salute di tutti, non corra anche la piú piccola minaccia”.

