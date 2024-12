Bià: incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro ad Abbiategrasso. Questa mattina, martedì 17 dicembre 2024, poco dopo le 10.30 è scattata l’allarme per un infortunio di un operazione che stava lavorando in via L. Gagnola.

Elitrasportato per schiacciamento di una mano

Un operaio, di 48 anni, mentre era impegnato in lavori di piantumazione ha subito un trauma da schiacciamento di una mano causato dalla benna di un mezzo da lavoro guidato da un suo collega. Immediati sono scattaci i soccorsi. Sul posto sono interventi un ambulanza e l’elisoccorso in codice giallo, oltre alla Polizia Locale di Abbiategrasso e Ats.

Giunti sul posto i soccorritori hanno stabilizzato l’uomo, che è rimasto rimasto sempre vigile, poi si è deciso il trasporto con l’eliambulanza alla Multimedia di Sesto San Giovanni, sempre in codice giallo.