Bià: auto in fiamme nella notte

Auto in fiamme in via Novara ad Abbiategrasso. Il rogo è divampato verso le 23 di lunedì sera 21 agosto 2023.

Cause dell'incendio al vaglio dei Carabinieri

Sarebbe partito da una Smart parcheggiate a lato strada, le fiamme, che hanno letteralmente divorato il piccolo mezzo, si sono poi propagate coinvolgendo un altra vettura, una Renault Clio parcheggiata vicino che è stata interessata dal rogo nella parte anteriore. Gli abitanti della zona hanno sentito chiaramente il rumore dei vetri infranti dalle fiamme, che hanno spezzato il silenzio della tranquilla serata di fine agosto.

A spegnere l’incendio i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Abbiategrasso, che hanno la sede poco distante dal luogo del rogo.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, giunti sul posto per valutare la situazione, effettuare i rilievi e capire se si tratta di un gesto doloso , oppure provocato da cause accidentali. La zona è stata isolata con il nastro bianco e rosso.