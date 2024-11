Bià : attaccato da un toro viene sbalzato contro la recinzione

Grave infortunio sul lavoro questa mattina ad Abbiategrasso in un azienda agricola. Poco prima delle 11 è scattato l’allarme in strada Marcadante. Sul posto l’agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un ambulanza Ata , un’auto medica e l’elisoccorso

Attaccato da un toro

Da una prima ricostruzione, un uomo , classe ‘91, stava accudendo gli animali dentro il loro recinto, svolgendo mansioni di routine, quando all’improvviso un toro, fortunatamente senza corna, gli ha violentemente sferrato una testata scaraventando contro i tubolari della mangiatoia.

I soccorritori giunti sul posto hanno stabilizzato il 33enne, che era vigile, ma molto dolorante. I sanitari hanno quindi deciso per il trasporto in elicottero, in codice rosso, al pronto soccorso del Niguarda di Milano per valutare i traumi riportati.